Артета сыграл ключевую роль в будущем переходе Мерино в «Арсенал»

Переход полузащитника Микеля Мерино из «Реал Сосьедада» в лондонский «Арсенал» - дело времени. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что испанец уже согласовал четырёхлетний контракт с «канонирами».

Как добавляет Романо, ключевую роль в переезде Мерино в Лондон сыграл главный тренер «Арсенала» и также испанец Микель Артета. Помимо «Арсенала», у Мерино было ещё два варианта продолжения карьеры, однако он однозначно выбрал «Арсенал».

Напомним, что Мерино – чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. Хавбеку 28 лет. Заплатит за него «Арсенал» чуть больше 30 млн евро плюс бонусы.