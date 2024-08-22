Лондонский «Брентфорд» из АПЛ подписал центрального защитника «Ливерпуля» Сеппа ван ден Берга. Футболист связал себя контрактом с «пчёлами» на пять ближайших лет.

Ван ден Берг – молодой нидерландский футболист, оказавшийся в «Ливерпуле» ещё в 2019 году. Он перешёл из родного «Зволле». Однако на протяжении пяти лет игрок центра обороны целых три раза уходил в аренду, притом каждый раз это были разные клубы. Минувший сезон нидерландец провёл в клубе немецкой Бундеслиги, «Майнце».

Сумма компенсации от «Брентфорда» за игрока, согласно порталу Transfermarkt, составляет 23,6 млн евро.