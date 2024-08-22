«Астон» Вилла» ведёт переговоры по трансферу Стерлинга

«Астон Вилла» начала переговоры с «Челси» о подписании Рахима Стерлинга, которому сказали, что он может искать новую команду.

«Вилла» искала еще одного атакующего игрока и на этой неделе проиграла конкуренцию «Челси» в гонке за Жоау Феликсом.

«Челси» и Стерлинг хотят найти вариант с полноценным трансфером, но это осложняется тем, что у него осталось три года по контракту, а зарплата футболиста составляет 325 000 евро в неделю.

29-летний англичанин пополнил «Челси» летом 2022 года, он перешёл из «Манчестер Сити» за 56 млн. евро. За «синих» он провёл 81 матч, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Контракт Стерлинга с «Челси» рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 млн. евро.