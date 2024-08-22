Романо: «Мерино подпишет четырёхлетний контракт с «Арсеналом»

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсети назвал подробности будущего перехода полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино в лондонский «Арсенал».

По информации Романо, чемпион Европы обойдётся «канонирам» в 32+5 млн евро. А контракт свяжет испанца с «Арсеналом» на четыре года, до лета 2028 года.

Ранее Романо уже делился позитивной новостью по переходу Мерино. Он отмечал, что трансфер уже согласован, осталось урегулировать лишь небольшие детали сделки.

Отметим, что у чемпиона Европы по действующему соглашению с «Реал Сосьедадом» остаётся всего один год. Эксперты Transfermarkt оценивают футболиста в 50 млн евро.