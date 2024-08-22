Стерлинга не будет в «Баварии»

Английского вингера Рахима Стерлинга не будет в мюнхенской «Баварии». Такой информацией делится Bayern&Germany в социальной сети.

«Стерлинга предложили «Баварии» ещё несколько недель назад, но клуб отклонил потенциальный переход по нескольким причинам: возраст, высокая заработная плата и отсутствие необходимости в усилении этой позиции», - пишет источник.

Напомним, ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска культурно указал Стерлингу на дверь. Грубо говоря, в составе «синих» не рассчитывают на английского игрока.

В «Челси» Стерлинг с 2022 года, ранее воспитанник «Ливерпуля» выступал за «красных» и «Манчестер Сити». Сейчас игроку 29 лет.