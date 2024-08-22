Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны»

Криштиану Роналду пробует себя в новой роли, и похоже неплохо справляется. Футболист стал крупнее в медиапространстве своего главного оппонента Лионеля Месси и команд, за которые выступал.

YouTube-канал португальца продолжает расти рекордными темпами. Роналду решил попробовать свои силы на площадке для блогеров на видеохостинге YouTube в начале этой недели и сразу же доказал, что он один из самых известных людей на планете.

Роналду уже привлек больше подписчиков, чем ряд ключевых фигур и клубов в его жизни.

У «Спортинга» (322 000 подписчиков), «Манчестер Юнайтед» (9,31 млн), «Реала» (14,9 млн) и «Ювентуса» (8,41 млн) меньше подписчиков, чем у португальской суперзвезды. У Лионеля Месси всего лишь 2,44 млн. подписчиков.

Казалось, что Роналду предстоит долгий путь, чтобы обойти по количеству подписчиков саму «Барселону». Он обошёл команду, у которой 17,9 млн подписчиков. На момент публикации новости у Роналду уже 21,2 млн подписчиков. Больше только у аккаунта НБА (22 млн).