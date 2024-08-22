Лондонский «Фулхэм» подписал пятилетний контракт с 26-летним норвежским полузащитником Сандером Берге. Игрок перебрался в Западный Лондон из «Бёрнли», оценивается трансфер в 23,5 млн евро.

Напомним, что Берге пополнил «Бёрнли» прошлым летом. Однако клубу не повезло вылететь обратно из Премьер-лиги в Чемпионшип. Ранее Сандер был известен как игрок «Шеффилд Юнайтед».

Новичок «дачников» играет в центре поля, может выступить как на позиции центрального полузащитника, так и опускаться ниже в опорную зону. В активе футболиста 46 выходов на поле в составе сборной Норвегии во всех турнирах.