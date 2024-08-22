Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер хочет покинуть стан «сорок», об этом сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети.

Сообщается, что игрок хочет перейти в тот клуб, где будет получать постоянную игровую практику. Отмечается, что «Эвертон» уже связался с «Ньюкаслом» по поводу возможной аренды Триппьера.

Контракт 33-летнего игрока с «Ньюкаслом» рассичтан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне англичанин принял участие в 39 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 11 результативными передачи партнёрам по команде.