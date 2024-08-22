Джанашия прокомментировал возможный переход Мамардашвили в «Ливерпуль»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о возможном переходе голкипера «Валенсии» Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».

Джанашия считает своего соотечественника одним из лучших голкиперов в мире, и он считает, что если Мамардашвили переходит в английский клуб, то уверен, что у него есть шансы бороться за место в основе.

«Есть ли реальные шансы выиграть у Алиссона конкуренцию? Почему бы нет? Грузинский характер отличается от бразильского. Думаю, у него все будет нормально», - приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что вратарь пополнит ряды «Ливерпуля», но ближаший сезон проведёт в аренде в «Валенсии».