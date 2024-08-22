«Бавария» продала де Лигта без согласия Компани

Центральный защитник Маттейс де Лигт был продан в «Манчестер Юнайтед» без одобрения главного тренера мюнхенской «Баварии» Венсана Компани, утверждает The Athletic.

Как стало известно британским журналистам, в личных беседах бельгийский специалист называл нидерландца лучшим защитником команды. Несмотря на точку зрения наставника, руководство немецкого гранда приняло решение расстаться с де Лигтом в летнее трансферное окно.

Маттейс подписал с манкунианцами пятилетнее трудовое соглашение. «Бавария» заработала на продаже 25-летнего защитника 45 миллионов евро.