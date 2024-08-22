«Челси» выбрал новую цель в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо заинтересовал другой английский клуб – лондонский «Челси». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Руководство «пенсионеров» не устает подписывать новых игроков. Санчо стал новой целью столичного топ-клуба. «Красные дьяволы», в свою очередь, готовы обсудить продажу футболиста, если за него предложат не менее 45 миллионов евро.

24-летний полузащитник связан трудовыми обязательствами с манкунианцами до лета 2026 года. Трансферная стоимость Джедона оценивается в 30 миллионов евро. В прошлом сезоне англичанин выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».