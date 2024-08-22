Мамардашвили переходит в «Ливерпуль», но будет играть за другой клуб

Голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к подписанию соглашения с топ-клубом Английской премьер-лиги. Речь идет о «Ливерпуле».

По информации в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы договорились о трансфере грузинского вратаря за 35 миллионов евро. При этом отмечается, что Мамардашвили как минимум один сезон отыграет за «летучих мышей» на правах аренды.

В прошлом сезоне испанского чемпионата голкипер сыграл 37 поединков в составе «Валенсии». Георгий пропустил 41 гол. В составе сборной Грузии вратарь сыграл на чемпионате Европы – 2024.