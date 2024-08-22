«Реал» может отпустить полузащитника в Англию

Атакующий полузащитник Рейньер, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры на туманном Альбионе. Об этом рапортует NY Times.

Согласно данным журналистов, в подписании бразильского футболиста заинтересован «Ипсвич». Англичане хотят арендовать Рейньера с опцией выкупа. Руководство мадридского гранда, в свою очередь, готово расстаться с 22-летним бразильцем.

Рейньер не смог заиграть в «королевском» клубе. «Сливочные» несколько раз отправляли его в аренду. Полузащитник выступал на правах аренды за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону» и «Фрозиноне».