«Челси» предложил «Манчестер Юнайтед» своего защитника

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл может перейти в другой клуб Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты портала Talksport.

Как стало известно источнику, услуги футболиста были предложены «Манчестер Юнайтед». Напомним, что «пенсионеры» приобрели игрока у «Лестера» в 2020 году за 45 миллионов.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 27-летний защитник поучаствовал в 13 поединках, в которых сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.

Трудовое соглашение Чилуэлла с «пенсионерами» рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро.