Бербатов дал совет главному тренеру «Манчестер Юнайтед» тен Хагу

Известный в прошлом нападающий Димитар Бербатов дал совет главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
«Нужно перестать пропускать просты голы. И вообще лучше держать ворота на замке. «МЮ» нужно исправить ошибки в оборонительной игре. Это сейчас самое важное, ведь команда много пропускала в прошлом сезоне. Нужно научиться защищаться как команда, как единое целое», - передает слова Димитара Futbin.
Прошлый сезон Английской премьер-лиги подопечные тен Хага завершили лишь на восьмом месте в турнирной таблице. Манкунианцы пропустили 58 голов в 38 поединках чемпионата страны.
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