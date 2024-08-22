Бербатов дал совет главному тренеру «Манчестер Юнайтед» тен Хагу

«Нужно перестать пропускать просты голы. И вообще лучше держать ворота на замке. «МЮ» нужно исправить ошибки в оборонительной игре. Это сейчас самое важное, ведь команда много пропускала в прошлом сезоне. Нужно научиться защищаться как команда, как единое целое», - передает слова Димитара Futbin.