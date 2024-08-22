В «Манчестер Юнайтед» приняли решение о будущем Майну

Полузащитник Кобби Майну может получить новое трудовое соглашение в «Манчестер Юнайтед». Боссы довольны игрой талантливого футболиста и намерены пролонгировать с ним сотрудничество, рапортует Sky Sports News.

Срок действующего контракта 19-летнего хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 55 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Майну поучаствовал в 24 поединках Английской премьер-лиги. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.