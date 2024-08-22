«Арсенал» принял решение по Артете

Руководство лондонского «Арсенала» определилось с планами относительно главного тренера команды Микеля Артеты.

Как сообщается в аккаунте deadlinedaylive, боссы «канониров» довольны работой испанского наставника и готовы подписать с ним новое трудовое соглашение. В ближайшее время английский клуб вступит в переговоры с представителями Артеты.

Микель занимает пост главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. Действующее трудовое соглашение 42-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2025-го.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «канониры» финишировали на втором месте, проиграв чемпионство «Манчестер Сити».