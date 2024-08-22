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Названа причина, почему «Барселона» не подписала Канселу

22 Августа 2024 • 09:55 Комментировать

Каталонская «Барселона» отказалась от права выкупа защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити». В прошлом сезоне латераль защищал цвета «сине-гранатовых» на правах аренды.

Как сообщается в аккаунте deadlinedaylive, каталонский гранд отказался от игрока из-за его высоких заработных требований. Канселу хотел получать 17 миллионов евро в год, что не устроило руководство «Барселоны».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» близок к продаже Канселу в Саудовскую Аравию. На этой сделке английский чемпион может заработать порядка 35 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу ещё теги
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