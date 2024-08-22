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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На что нужно обратить внимание после 1-го тура АПЛ

22 Августа 2024 • 09:21 Комментировать

Английская премьер-лига вернулась, и мы можем оценивать первые матчи. Представляем четыре момента, на которые нужно обратить внимание.

Этот сезон будет точно таким же, как и прошлый

Заголовок не стоит воспринимать буквально. Здесь не имеется в виду, что «Арсенал» будет задавать темп на вершине таблицы, а в конце его обгонит «Манчестер Сити», в то время как «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» будут бороться за оставшиеся места в Лиге чемпионов. А те команды, которые вышли в Премьер-лигу в прошлом сезоне, вылетят обратно в Чемпионшип.

Однако, судя по событиям этих выходных, всё может произойти именно так.

«Сити» обыграл «Челси» в воскресенье особенно впечатляющим образом, в то время как «Арсенал» легко одержал победу со счётом 2:0 над «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» победил «Ипсвич Таун», «МЮ» вырвал победу у «Фулхэма».

Всё это уже знакомо. «Сити» и «Арсенал» — фавориты на титул, и в первые выходные они напомнили всем, почему это так. Нас может ждать сезон, очень похожий на сезон-2023-2024.

«Сити» не нужно искать замену Альваресу

Джек Грилиш, Родри, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Нэйтан Аке, Оскар Бобб, Джеймс МакЭти, Матеус Нуньес – это список некоторых игроков «Манчестер Сити», которые не сыграли никакой роли в воскресной победе со счётом 2:0 над «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Фил Фоден вышел на замену только в перерыве.

После продажи за огромные деньги Хулиана Альвареса в «Атлетико» в начале этого месяца циркулируют слухи, что «Сити» потратит часть этих денег на его замену. «Горожане» уже подписали Савиньо, который играл в первом тайме против «Челси», и он выглядел очень хорошо в Премьер-лиге, прежде чем был вынужден покинуть поле из-за травмы колена.

«Манчестер Сити» Гвардиолы умеет невероятно адаптироваться, когда обстоятельства меняются, и снова сделал это без своего испанского генерала (Родри) полузащиты в эти выходные. Кто-нибудь вообще заметил, что его и Альвареса там не было?

«Брентфорду» не нужен Тони

Каждое лето в Премьер-лиге должно быть ознаменовано трансферной сагой, и в этом году звездой, судя по всему, станет нападающий «Брентфорда» Айвен Тони.

Не секрет, что Тони хочет перейти в более крупный клуб, и он не попал в заявку на воскресную игру против «Кристал Пэлас» из-за интереса к нему со стороны клуба Саудовской лиги «Аль-Ахли».

С начала прошлого сезона «Брентфорд» выиграл всего 18,8% игр Премьер-лиги, в которых Тони выходил в стартовом составе (3/18), в то время как они выиграли 34,8% игр, в которых он пропустил. Победа в воскресенье стала их восьмой победой в 23 матчах, в которых Тони отсутствовал в стартовом составе. Они забивают больше голов и набирают больше очков.

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Это не значит, что им стало лучше без него, но, возможно, им не стоит беспокоиться, если Тони уйдёт.

«Челси» и огромное количество игроков в заявке

Количество игроков в составе «Челси» означает, что всегда будут всплывать фамилии, о которых мы будем говорить следующую неделю.

В воскресенье одним из таких игроков был Рахим Стерлинг. «Челси» проиграл первую игру Энцо Марески против «Манчестер Сити», что само по себе не было поводом для беспокойства.

Но история Стерлинга создала повод для разговоров, и Мареска не мог этого избежать. Теперь все задаются вопросом, как, черт возьми, он будет поддерживать своих игроков довольными, когда так много его футболистов гарантированно будут пропускать матч каждую неделю. Это обоснованное беспокойство, и если в ближайшее время не урезать состав, итальянец будет постоянно сталкиваться с вопросами о том, какие игроки входят в его планы, а какие будут проданы.

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