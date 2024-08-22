Галлахер обратился к «Челси» после ухода в «Атлетико»

«Хочу сказать спасибо всем в «Челси». Благодаря вам мои мечты воплотились в реальность. Для меня было большой честью надевать форму этого клуба. Я был рад носить повязку капитана команды, наслаждался этим моментом. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Хочу пожелать «Челси» всего самого хорошего», - гласит сообщение игрока в соцсетях.