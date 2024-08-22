Азар - второй, Погба - четвёртый: Назван самый провальный трансфер в истории

Портал Goal составил рейтинг самых провальных трансферов за всю историю футбола. На первом месте в этом списке расположился французский вингер Усман Дембеле, перешедший из «Боруссии» в «Барселону» семь лет назад.

Вторым стал переход бельгийского полузащитника Эдена Азара из «Челси» в мадридский «Реал» в 2019 году. Топ-3 худших трансферов замыкает сделка по бразильцу Филиппе Коутиньо между «Барселоной» и «Ливерпулем». Все перечисленные трансферы обошлись покупателям более чем в 120 миллионов евро.

Четвертое место в рейтинге занял переход Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», а топ-5 замкнул трансфер Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».