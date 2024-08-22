Гюндоган прибыл в Манчестер

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган прилетел в Манчестер, чтобы завершить переход в «Манчестер Сити», информирует таблоид Daily Mail. Прошлый сезон 33-летний хавбек провел в каталонской «Барселоне».

Гюндоган присоединится к чемпиону Англии в статусе свободного агента и подпишет однолетнее трудовое соглашение. Напомним, что до трансфера в «Барселону» Илкай долгое время выступал за «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне полузащитник провел за каталонскую команду 51 встречу во всех турнирах. Гюндоган записал себе в актив пять голов и 14 результативных передач на одноклубников.