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Гюндоган прибыл в Манчестер

22 Августа 2024 • 07:59 Комментировать

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган прилетел в Манчестер, чтобы завершить переход в «Манчестер Сити», информирует таблоид Daily Mail. Прошлый сезон 33-летний хавбек провел в каталонской «Барселоне».

Гюндоган присоединится к чемпиону Англии в статусе свободного агента и подпишет однолетнее трудовое соглашение. Напомним, что до трансфера в «Барселону» Илкай долгое время выступал за «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне полузащитник провел за каталонскую команду 51 встречу во всех турнирах. Гюндоган записал себе в актив пять голов и 14 результативных передач на одноклубников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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