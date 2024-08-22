«Челси» продаст Лукаку в течение 24 часов - назван новый клуб

Центральный нападающий Ромелу Лукаку близок к трансферу из лондонского «Челси» в «Наполи». Сделка будет оформлена в течение 24 часов, утверждает посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в самое ближайшее время стороны проведут встречу в Лондоне, чтобы согласовать последние детали перехода. Трансферная стоимость бельгийского форварда составляет 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ромелу выступал на правах аренды за итальянскую «Рому». Лукаку принял участие в 47 поединках римского коллектива, отметившись 21 голом и четырьмя ассистами.