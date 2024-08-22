Судаков: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

«Мудрик – отличный игрок, у него нет предела. Я считаю, что Михаил способен выиграть «Золотой мяч» благодаря своим качествам. Все зависит только от него. Верю, что он сможет заиграть на своем лучшем уровне. Это один из главных талантов нашей страны», - передает слова игрока The Guardian.