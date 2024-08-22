Судаков: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

Украинский полузащитник Георгий Судаков высоко оценил потенциал соотечественника Михаила Мудрика, выступающего за лондонский «Челси».
«Мудрик – отличный игрок, у него нет предела. Я считаю, что Михаил способен выиграть «Золотой мяч» благодаря своим качествам. Все зависит только от него. Верю, что он сможет заиграть на своем лучшем уровне. Это один из главных талантов нашей страны», - передает слова игрока The Guardian.
Мудрик выступает за «пенсионеров» с января прошлого года. Он заключил с лондонцами контракт до 2031 года. В прошлом сезоне украинец провел 41 встречу, забил семь голов и сделал два ассиста.
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