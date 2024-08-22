Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории

Портал Give me Sport представил рейтинг лучших центральных форвардов в истории футбола. В этот список не попали аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, поскольку большую часть своей карьеры провели на другой позиции.

Первое место занял легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле. Вторым стал бывший форвард мадридского «Реала» Ференц Пушкаш. Топ-3 замкнул экс-бомбардир мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер.

В десятку лучших также попали: Ромарио, Эйсебио, Альфредо ди Стефано, Роналдо, Тьерри Анри, Джимми Гривз и Уэйн Руни.

Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси