Уокер: «Арсенал» близок к «Манчестер Сити», «Ливерпуль» тоже хорош»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о конкурентах своей команды в Премьер-лиге.

«Горожане» смогли четыре раза подряд выиграть чемпионат Англии, однако, по словам Уокера, эти успехи не стоит считать само собой разумеющимися, поскольку соперники очень сильны.

«Четыре раза подряд... Никто ещё этого не делал. Все хотят, чтобы у нас забрали корону. Нам нужно проявить немного высокомерия, но в то же время быть скромными.

«Арсенал» уже очень близок [по уровню], другие команды тоже могут подтянуться. Я видел, что «Ливерпуль» был очень хорош в матче с «Ипсвичем». Но именно мы действующие чемпионы, и я надеюсь, что мы сохраним титул», – заявил в интервью Sky Sports Уокер.