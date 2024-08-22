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Санчо хотел перейти в «ПСЖ», но клуб не договорился с «Манчестер Юнайтед»

22 Августа 2024 • 05:55 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 5.80 2 8.50
23.08 21:45

Футболист «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо был бы рад продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд проявлял интерес к англичанину и, по слухам, даже достиг с ним устной договорённости, но переход так и не состоялся. По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, 24-летний игрок хотел перебраться в «ПСЖ», однако парижане не добились прогресса в переговорах с «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джедона Санчо в 30 млн евро. Контракт вингера с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года и предусматривает возможность однолетней пролонгации.

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