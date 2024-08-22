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Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Арсенала» и «Реал Сосьедада» по Мерино

22 Августа 2024 • 05:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
1 4.30 X 3.90 2 1.77
24.08 19:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Состоявшиеся недавно переговоры между клубами прошли успешно – трансфер почти согласован, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Переход состоится, как только «Арсенал» и «Реал Сосьедад» урегулируют последние детали сделки.

Нынешний контракт Микеля Мерино истекает следующим летом. Трансферная стоимость 28-летнего хавбека сборной Испании оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.

На счету Мерино 27 забитых мячей и 30 ассистов в 242 матчах за баскский коллектив во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
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