Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Арсенала» и «Реал Сосьедада» по Мерино

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Состоявшиеся недавно переговоры между клубами прошли успешно – трансфер почти согласован, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Переход состоится, как только «Арсенал» и «Реал Сосьедад» урегулируют последние детали сделки.

Нынешний контракт Микеля Мерино истекает следующим летом. Трансферная стоимость 28-летнего хавбека сборной Испании оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро.

На счету Мерино 27 забитых мячей и 30 ассистов в 242 матчах за баскский коллектив во всех соревнованиях.