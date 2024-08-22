«Манчестер Юнайтед» близок к очередному громкому трансферу

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Недавние переговоры клубов прошли успешно – условия сделки почти согласованы. По информации L'Equipe, всё идёт к тому, что «красные дьяволы» подпишут уругвайца на правах аренды с обязательством выкупа за 60 млн евро. Переход может быть оформлен в ближайшее время.

Мануэль Угарте провёл в «Пари Сен-Жермен» всего один сезон. Летом прошлого года французский гранд приобрёл хавбека у лиссабонского «Спортинга» за те же 60 млн евро.

На счету 23-летнего футболиста три результативные передачи в 37 матчах за парижан.