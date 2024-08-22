«Аталанта» отказалась продавать Эдерсона в топ-клуб АПЛ за 50 млн евро

«Аталанта» ответила отказом на предложение по полузащитнику Эдерсону Лоуренсо.

Бразильца ещё по ходу прошлого сезона регулярно связывали с возможным переходом в один из европейских топ-клубов. Летом вокруг хавбека не так много слухов, однако предложение по нему, если верить источнику, всё же поступало. Согласно сведениям журналиста Альфредо Педуллы, «Манчестер Юнайтед» был готов заплатить 50 млн евро за 25-летнего игрока – «Аталанта» ответила отказом.

Ценник Эдерсона на портале Transfermarkt – 40 млн евро. Контракт футболиста сборной Бразилии с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2027 года.