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«Барселона» готова продать Кристенсена слухи

22 Августа 2024 • 04:19 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
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24.08 20:00

Слухи о возможном уходе центрального защитника Андреаса Кристенсена из «Барселоны» начинают набирать обороты.

В среду в испанской прессе появилась информация о том, что датчанин вполне допускает возможность перехода в другой клуб. Теперь Diario AS сообщает о готовности самой «Барселоны» продать 28-летнего игрока. Каталонский гранд нуждается в привлечении прибыли для улучшения финансовой ситуации, поэтому охотно рассмотрел бы предложения. Сейчас к футболисту проявляют интерес неназванные представители Английской премьер-лиги.

Стоимость Андреаса Кристенсена, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро. До переезда в Каталонию центрбек выступал за лондонский «Челси».

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