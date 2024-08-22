Салах мог бы рассмотреть предложение от лондонского клуба

Будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся неопределённым.

Действующий контракт египтянина истекает по окончании текущего сезона. По слухам, 32-летний футболист не продлит соглашение и уйдёт свободным агентом. При этом, как отмечает The Athletic, Салах не станет рисковать своим наследием в «Ливерпуле», поэтому не присоединится к «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» ни при каких раскладах, однако может рассмотреть предложения из Лондона. Игрок любит посещать столицу Англии.

На старте карьеры Мохамед Салах выступал за лондонский «Челси», но так и не проявил свои лучшие качества. В 2016 году «синие» продали форварда в «Рому» за 15 млн евро, а спустя год тот перебрался в «Ливерпуль».