Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман интересен топ-клубам.

На днях в СМИ появились известия о намерении нигерийца перебраться в «ПСЖ», но с тех пор гранд Лиги 1 не продвинулся в переговорах по игроку. Согласно информации журналиста Альфредо Педуллы, на Лукмана нацелился лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы предложить за 26-летнего футболиста 50 млн евро плюс бонусы, также в сделку может быть включён защитник Якуб Кивёр.

В числе претендентов на Адемолу Лукмана также фигурирует «Ливерпуль». «Аталанта» рассчитывает заработать на продаже форварда 65-70 млн евро, но всё ещё надеется его удержать.