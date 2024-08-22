Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» согласовал продажу защитника за 30 млн евро

22 Августа 2024 • 00:35 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
25.08 18:30

«Ливерпуль» принял предложение «Брентфорда» по центральному защитнику Сеппу ван ден Бергу.

Информация об интересе «пчёл» к нидерландцу появилась во вторник. По обновлённым сведениям Sky Sports, теперь между клубами достигнута договорённость по условиям трансфера. «Ливерпуль» согласился продать 22-летнего игрока за 25 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро), ещё 5 млн фунтов (около 6 млн евро) «красные» могут заработать в виде бонусов.

Судьба перехода зависит от решения самого ван ден Берга. Футболист знает об интересе к себе со стороны леверкузенского «Байера».

Сепп ван ден Берг провёл всего четыре матча за первую команду «Ливерпуля». В прошлом сезоне защитник выступал за «Майнц» на правах аренды.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Брентфорд Сепп ван ден Берг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

20 Августа
22:10
«Брентфорд» готов перехватить у «Байера» защитника «Ливерпуля»
10:45
«Брентфорд» близок к продаже Тони более чем за 50 млн евро
08:19
Пардью: «Агент Айвена Тони хочет, чтобы он перешёл в «Арсенал»
19 Августа
12:22
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за форварда сборной Англии Тони 1
12:00
«Ливерпуль» вернётся за Субименди в январе
10:40
«Ньюкасл» задумался о подписании защитника «Ливерпуля»
01:29
«Аль-Ахли» ведёт переговоры по игроку сборной Англии 1
13 Августа
05:43
Названы условия возможного трансфера Луиса Диаса в «Барселону»
00:07
Субименди отказал «Ливерпулю»
11 Августа
23:14
«Ливерпуль» принял решение по Луису Диасу, на которого претендовала «Барселона»
29 Июля
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Промес хочет вернуться в «Спартак» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Известны сроки восстановления Глушенкова Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» без проблем разгромил «Комо» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса»
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» приготовил 50 млн евро за форварда из Серии А слухи
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал продажу защитника за 30 млн евро
00:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Дисаси – игрок интересен английскому клубу
00:09 · Англия. Премьер-лига
Деку хочет видеть Санчо в «Барселоне» слухи
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не ищет замену Хулиану Альваресу
21 Августа
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» и «Челси» не могут согласовать важную деталь в сделке по Лукаку
23:00 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» решили, что делать со Стерлингом
22:38 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Нкетиа договорился с другим клубом АПЛ
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» согласовал подписание трансферной цели «ПСЖ»
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» вступил в конкуренцию с «Брайтоном» за Хуммельса слухи
19:21 · Россия. Премьер-лига
Изидор уже прибыл в Англию, чтобы завершить переход в «Сандерленд»
18:18 · Англия. Премьер-лига
«Панатинаикос» подписал игрока «Манчестер Юнайтед» официально
16:29 · Англия. Премьер-лига
Вратарь Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» официально
16:03 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг принял решение по будущему 3
15:49 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Я сказал Стерлингу, что ему будет трудно получать игровое время»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мареска признался, что даже не видит полсостава «Челси»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Фелиш прокомментировал возвращение в «Челси»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о возвращении Фелиша официально
12:55 · Англия. Премьер-лига
Названы три топ-клуба, следящие за Рабио
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган согласовал контракт с «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Галлахер перешёл в «Атлетико» официально
11:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти нашёл нового футболиста в «Реал» - раскрыто имя
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд на старте сезона АПЛ
10:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер дал совет «Челси» по трансферам 8
09:34 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили договорился с суперклубом АПЛ - контракт на 6 лет
Все новости
Рекомендуем