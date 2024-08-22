«Ливерпуль» согласовал продажу защитника за 30 млн евро

«Ливерпуль» принял предложение «Брентфорда» по центральному защитнику Сеппу ван ден Бергу.

Информация об интересе «пчёл» к нидерландцу появилась во вторник. По обновлённым сведениям Sky Sports, теперь между клубами достигнута договорённость по условиям трансфера. «Ливерпуль» согласился продать 22-летнего игрока за 25 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро), ещё 5 млн фунтов (около 6 млн евро) «красные» могут заработать в виде бонусов.

Судьба перехода зависит от решения самого ван ден Берга. Футболист знает об интересе к себе со стороны леверкузенского «Байера».

Сепп ван ден Берг провёл всего четыре матча за первую команду «Ливерпуля». В прошлом сезоне защитник выступал за «Майнц» на правах аренды.