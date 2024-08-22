«Челси» готов продать Дисаси – игрок интересен английскому клубу

В «Челси» рассматривают возможность продажи центрального защитника Акселя Дисаси.

Француз не попал в заявку «синих» на матч первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити», а также не появлялся на поле в предсезонных поединках команды из-за травмы. По информации The Guardian, «Челси» открыт для продажи Дисаси в текущее трансферное окно. 26-летнему игроку не удалось впечатлить Энцо Мареску, поэтому итальянский рулевой не будет против его ухода.

Интерес к Акселю Дисаси, оценённому порталом Transfermarkt в 40 млн евро, проявляет «Ньюкасл». Впрочем, «сороки» предпочитают кандидатуру Марка Геи из «Кристал Пэлас», а представитель «Челси» считается лишь альтернативной опцией.