Деку хочет видеть Санчо в «Барселоне»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо остаётся на радарах других европейских топ-клубов.

«Пари Сен-Жермен», считавшийся главным претендентом на англичанина, так и не сделал конкретное трансферное предложение. Скорее всего, игрок продолжит выступать за «красных дьяволов», однако на него по-прежнему есть спрос на рынке. Так, по информации Diario Sport, спортивный директор «Барселоны» Деку хотел бы переманить Санчо в ряды каталонского гранда. Проблема заключается в высокой зарплате 24-летнего футболиста, которую «сине-гранатовые» вряд ли смогут себе позволить.

Стоимость Джедона Санчо оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.