«Манчестер Сити» не ищет замену Хулиану Альваресу

В «Манчестер Сити» не торопятся подписывать нового форварда на замену ушедшему Хулиану Альваресу.

«Горожане» продали аргентинца в мадридский «Атлетико», и теперь в распоряжении Хосепа Гвардиолы только один центральный нападающий – Эрлинг Холанн. Как информирует City Xtra со ссылкой на журналиста Майкла Гранта, в «Манчестер Сити» не видят острой необходимости в подписании нового форварда. В клубе считают, что позицию на острие атаки при необходимости могут занять разные игроки из нынешнего состава.

При этом, по данным источника, слухи об интересе чемпионов Англии к нападающему «Селтика» Кёго Фурухаси имеют под собой основания. «Сити» следит за японцем, но до конкретики пока не дошло.