«Наполи» и «Челси» не могут согласовать важную деталь в сделке по Лукаку

«Наполи» работает над подписанием форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

Спортивный директор итальянского клуба Джованни Манна отправился в Лондон для новых переговоров по бельгийцу. По информации Sky Sports, в «Наполи» хотели бы арендовать Лукаку с обязательством выкупа, но «Челси» продолжает настаивать на немедленном полноценном трансфере. «Партенопейцам» будет трудно оформить покупку, пока не продан Виктор Осимхен. Чтобы сделка состоялась, «синие» должны пойти на компромисс.

Стоимость Ромелу Лукаку на портале Transfermarkt – 30 млн евро. Контракт футболиста с «Челси» действует до 2026 года.