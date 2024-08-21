В «Челси» решили, что делать со Стерлингом

Лондонский «Челси» и Рахим Стерлинг всё ближе к расставанию.

29-летний экс-игрок сборной Англии перестал попадать в состав «синих». Недавно рулевой Энцо Мареска открыто заявил, что не слишком рассчитывает на Стерлинга. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, после обсуждений с самим Стерлингом в «Челси» решили, что оптимальным выходом из ситуации будет продажа вингера в текущее трансферное окно. Стороны будут совместными усилиями работать над поиском нового клуба для футболиста.

Рахим Стерлинг выступает за «Челси» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне англичанин стал автором десяти голов и восьми ассистов в 43 матчах за лондонский коллектив.