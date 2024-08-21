Форвард «Арсенала» Нкетиа договорился с другим клубом АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа дал согласие на переход в «Ноттингем Форест».

Переговоры «лесников» с 25-летним игроком увенчались успехом – стороны договорились об условиях сотрудничества, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте. «Арсенал» также вот-вот одобрит трансфер. Обсуждения между клубами находятся на финальной стадии, и в «Ноттингем Форест» уверены, что смогут заполучить форварда.

Стоимость Эдди Нкетиа оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. На счету английского футболиста 38 забитых мячей и семь голевых передач в 168 матчах за первую команду «канониров».