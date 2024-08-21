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«Фулхэм» согласовал подписание трансферной цели «ПСЖ»

21 Августа 2024 • 22:27 Комментировать
Фулхэм
...
Лестер
24.08 17:00

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки близок к переезду в Англию.

21-летний игрок долгое время считался трансферной целью «Пари Сен-Жермен», но столичному гранду так и не удалось договориться с «Лионом». Зато сделать это смог «Фулхэм»: по сообщениям L'Equipe, «ткачей» устроило предложение «дачников» на сумму в 20 млн евро, из которых 5 млн – бонусы.

Действующий контракт Райана Шерки истекает следующим летом, с чем и связана его относительно невысокая стоимость. В активе футболиста 17 забитых мячей и 25 результативных передач в 141 поединке за «Лион» во всех турнирах.

«Фулхэм» стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги с поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фулхэм ПСЖ Райан Шерки трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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