«Наполи» вступил в конкуренцию с «Брайтоном» за ныне свободного защитника Матса Хуммельса. Этим летом он покинул дортмундскую «Боруссию».

По информации Frankfurter Rundschau, неаполитанский клуб намерен предложить защитнику контракт. Будущее Хуммельса до сих пор остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что в опытном немце заинтересован английский «Брайтон». Дело в том, что Хуммельса в составе «чаек» хочет видеть молодой тренер клуба и также немец Фабиан Хюрцелер.

Главным тренером «Наполи» с этого лета является знаменитый итальянский специалист Антонио Конте. В первом туре неаполитанцы разгромно уступили «Вероне» (0:3).