Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» вступил в конкуренцию с «Брайтоном» за Хуммельса слухи

21 Августа 2024 • 20:04 Комментировать

«Наполи» вступил в конкуренцию с «Брайтоном» за ныне свободного защитника Матса Хуммельса. Этим летом он покинул дортмундскую «Боруссию».

По информации Frankfurter Rundschau, неаполитанский клуб намерен предложить защитнику контракт. Будущее Хуммельса до сих пор остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что в опытном немце заинтересован английский «Брайтон». Дело в том, что Хуммельса в составе «чаек» хочет видеть молодой тренер клуба и также немец Фабиан Хюрцелер.

Главным тренером «Наполи» с этого лета является знаменитый итальянский специалист Антонио Конте. В первом туре неаполитанцы разгромно уступили «Вероне» (0:3).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Матс Хуммельс Брайтон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Промес хочет вернуться в «Спартак» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Угальде объяснил свою высокую результативность в «Спартаке»
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Известны сроки восстановления Глушенкова Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» без проблем разгромил «Комо»
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Августа
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» вступил в конкуренцию с «Брайтоном» за Хуммельса слухи
19:21 · Россия. Премьер-лига
Изидор уже прибыл в Англию, чтобы завершить переход в «Сандерленд»
18:18 · Англия. Премьер-лига
«Панатинаикос» подписал игрока «Манчестер Юнайтед» официально
16:29 · Англия. Премьер-лига
Вратарь Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» официально
16:03 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг принял решение по будущему 2
15:49 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Я сказал Стерлингу, что ему будет трудно получать игровое время»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мареска признался, что даже не видит полсостава «Челси»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Фелиш прокомментировал возвращение в «Челси»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о возвращении Фелиша официально
12:55 · Англия. Премьер-лига
Названы три топ-клуба, следящие за Рабио
12:44 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган согласовал контракт с «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Галлахер перешёл в «Атлетико» официально
11:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти нашёл нового футболиста в «Реал» - раскрыто имя
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил очередной антирекорд на старте сезона АПЛ
10:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер дал совет «Челси» по трансферам 7
09:34 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили договорился с суперклубом АПЛ - контракт на 6 лет
09:15 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» может уйти полузащитник
08:25 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси
07:31 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» намерены расстаться с 8 игроками до закрытия трансферного окна
06:58 · Англия. Премьер-лига
Галлахер обратился к болельщикам «Атлетико» перед своим переходом
06:34 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» уверены в скором приходе Лукаку
06:21 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш рассказал, что потребовал от «Манчестер Юнайтед», прежде чем продлить контракт
06:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с ценником выпавшего из состава Стерлинга слухи
05:30 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал вручение Фодену награды лучшему игроку года
05:21 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Фоден может стать лучшим английским игроком в истории»
Все новости
Рекомендуем