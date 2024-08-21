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«Панатинаикос» подписал игрока «Манчестер Юнайтед» официально

21 Августа 2024 • 18:18 Комментировать

Молодой уругвайский вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри официально пополнил ряды афинского «Панатинаикоса». 22-летний футболист подписал контракт с греческим клубом на четыре года.

По оценке портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Панатинаикосу» в 6 млн евро.

Пельистри оказался в «МЮ» довольно давно, четыре года назад после того, как переехал в Англию из уругвайского «Пеньяроля». Трижды за период нахождения в системе «красных дьяволов» Факундо уходил в аренду в Испанию – дважды в «Алавес» и один раз в «Гранаду».

В активе молодого игрока уже 26 матчей за сборную Уругвая и два забитых гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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