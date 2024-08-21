«Астон Вилла» порадовала своих фанатов новостью о продлении контракта с голкипером Эмилиано Мартинесом. 31-летний аргентинец подписал с бирмингемским клубом контракт на пять следующих сезонов – до середины 2029 года.

За «Астон Виллу» Эмилиано Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор аргентинец провёл за «вилланов» 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.

Отметим, что за последние годы Эмилиано Мартинес выиграл со сборной Аргентины ряд титулов, в частности два Кубка Америки и чемпионат мира.

Ближайший матч «Астон Вилла» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Арсенала».