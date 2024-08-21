Нападающий Рахим Стерлинг принял решение по будущему. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска открыто сказал, что вингер будет получать не так много игрового времени, поэтому ему будет лучше уйти.

Как сообщает на своих страницах The Athletic, Стерлинг решил уходить из «Челси» после того, как он оказался за бортом основной обоймы. В ближайшие дни сторона игрока будет общаться с представителями клуба, чтобы найти решение. Стерлинг предпочитает полноценный трансфер, а не аренду.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рахима Стерлинга в 35 миллионов евро.