Мареска: «Я сказал Стерлингу, что ему будет трудно получать игровое время»

Нападающий Рахим Стерлинг не попал в заявку «Челси» на матч первого тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (0:2). Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска честно высказался о ситуации Стерлинга.

«Я разговаривал со Стерлингом перед игрой с «Манчестер Сити» и сказал, что ему будет трудно получать игровое время с нами. Что касается Чилуэлла, то я сказал, что он прекрасный парень, но ему будет трудно из-за позиции», - слова Марески приводит в социальных сетях журналист Низаар Кинселла.

В четверг, 22 августа, «Челси» проведёт домашний матч Лиги конференций против «Серветта».