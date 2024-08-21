Мареска признался, что даже не видит полсостава «Челси»

На контрактах в «Челси» сейчас находится больше 40 футболистов. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Энцо Мареска.

«Я не работаю с 42 футболистами. Я работаю с 21 футболистом. Остальные 15-20 игроков тренируются отдельно, я их не вижу. Это не такой бардак, как может казаться со стороны. Совершенно нет. Кто-то может иметь даже 20-летний контракт, это не моя тема. Мне всё равно», - слова Марески приводит журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Челси» проведёт в четверг, 22 августа, - против «Серветта» в Лиге конференций на своём поле. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.