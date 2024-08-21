Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик до закрытия летнего трансферного окна хочет заполучить футболиста на позицию левого вингера. После того, как подписать Нико Уильямса из «Атлетика» не удалось, каталонцы определили альтернативных кандидатов.

Журналист GOL Sport Альберт Фернандес располагает информацией о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил подписать в линию нападения Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маркуса Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2028 года.