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Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны»

21 Августа 2024 • 15:27 Комментировать (3)

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик до закрытия летнего трансферного окна хочет заполучить футболиста на позицию левого вингера. После того, как подписать Нико Уильямса из «Атлетика» не удалось, каталонцы определили альтернативных кандидатов.

Журналист GOL Sport Альберт Фернандес располагает информацией о том, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил подписать в линию нападения Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маркуса Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ханс-Дитер Флик Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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ВетерПеремен
21 Августа 2024 в 15:51
Сбитый летчик))
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Барсафобия
21 Августа 2024 в 15:38
Флик конечно шутить умеет.
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NOBODY
21 Августа 2024 в 15:30
как можно усилиться кем-то из текущего МЮ ????? мне даже жалко Барсу.....ну одно радует - во 2 дивизион они конечно не вылетят ))
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