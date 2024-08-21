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Фелиш прокомментировал возвращение в «Челси»

21 Августа 2024 • 15:10 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш дал комментарий после возвращения в «Челси». Лондонский клуб объявил о подписании с португальцем контракта на семь сезонов – до середины 2031 года.

«Я очень рад вернуться в «Челси» и не могу дождаться начала работы. Я увидел некоторые знакомые с прошлого периода лица, что всегда принято. Мне очень нравилось здесь в прошлый раз, и я говорил своим близким и друзьям, что однажды хотел бы вернуться в Премьер-лигу. Вернуться в «Челси» - прекрасное чувство, я очень рад», - слова Фелиша приводятся на сайте «Челси».

Ближайший матч «Челси» проведёт 22 августа – против «Серветта» в Лиге конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш
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