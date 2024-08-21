Нападающий Жоау Фелиш перебрался из «Атлетико» в «Челси». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 24-летним футболистом трудового договора на семь сезонов – он рассчитан до середины 2031 года.

В ближайшие дни Фелиш присоединится к новой команде и начнёт тренировки. Чуть ранее по обратному маршруту – из «Челси» в «Атлетико» – проследовал полузащитник Конор Галлахер.

Жоау Фелиш уже выступал за «Челси» - во второй части сезона 2022/2023 на правах аренды. Тогда португальский форвард провёл 20 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола.